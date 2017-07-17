Новая рабочая неделя в Воронеже будет теплой и солнечной
Грядущая рабочая неделя в Воронеже будет теплой и не дождливой. Похоже, что в середине июля к нам
Грядущая рабочая неделя в Воронеже будет теплой и не дождливой. Похоже, что в середине июля к нам
В понедельник, 17 июля, переменная облачность — без дождей. Температура ночью +13…+15, но днем потеплеет до +22…24 градусов.
Во вторник, 18 июля, будет теплая и солнечная погода. Ночью +13…+15, а днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.
Среда, 19 июля, будет одним из самых теплых дней на этой рабочей неделе. Ночью +14…+16, а днем станет жарко +25…+27 градусов.
В четверг, 20 июля, погода продолжит радовать горожан теплом и солнцем. Ночью +14…+16, а днем потеплеет до +23…+25 градусов.
Пятница, 21 июля, это единственный день, когда возможен небольшой дождь. Но будет все равно тепло: ночью +13…+15, а днем +24…+26 градусов.