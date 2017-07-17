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07:32 (мск), источник: Новости Воронежа

Новая рабочая неделя в Воронеже будет теплой и солнечной

Грядущая рабочая неделя в Воронеже будет теплой и не дождливой. Похоже, что в середине июля к нам все-таки пришло настоящее лето, которое все так ждали. Почти всю неделю днем будут держаться температуры не ниже 25 градусов.

В понедельник, 17 июля, переменная облачность — без дождей. Температура ночью +13…+15, но днем потеплеет до +22…24 градусов.

Во вторник, 18 июля, будет теплая и солнечная погода. Ночью +13…+15, а днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

Среда, 19 июля, будет одним из самых теплых дней на этой рабочей неделе. Ночью +14…+16, а днем станет жарко +25…+27 градусов.

В четверг, 20 июля, погода продолжит радовать горожан теплом и солнцем. Ночью +14…+16, а днем потеплеет до +23…+25 градусов.

Пятница, 21 июля, это единственный день, когда возможен небольшой дождь. Но будет все равно тепло: ночью +13…+15, а днем +24…+26 градусов.

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