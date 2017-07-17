СМИ: в Минздраве рассматривают идею запрета продажи алкоголя в выходные

Источник: РИА Новости

Читайте также Пивовары тянут время на себя

По данным издания, с идеей запрета выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, в котором считают, что шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

Как поясняет газета, в проекте Стратегии, разработанном ГНИЦПМ Минздрава, в частности, говорится, что в сфере государственной политики недостаточно мер, направленных на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени. «Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», — приводит издание текст проекта.

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — сказали газете в пресс-службе ГНИЦПМ, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

Читайте также Правительству предложили запретить показ распития алкоголя по телевидению в дневное время

Как отмечается, после его согласования на межведомственном уровне будет известно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано. «Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе», — пояснили изданию в Минздраве.

В министерстве также напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции.