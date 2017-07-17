В ЛДПР предложили запретить прерывание рекламой воскресных телепередач
Соответствующие поправки планируют внести в закон «О рекламе».
Соответствующие поправки планируют внести в закон «О рекламе».
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Депутаты от ЛДПР предлагают запретить прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье в период с 6 до 24 часов. Соответствующий проект закона вносится в Госдуму в понедельник, сообщили журналистам в
Авторами законодательной инициативы стали депутаты фракции ЛДПР:
Депутаты предлагают дополнить статьи 14 и 15 федерального закона «О рекламе» с целью введения соответствующего запрета.
В пояснительной записке они отмечают, что «сегодня реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях, уже выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений».
Существенно, по мнению авторов, и то обстоятельство, что дети смотрят телевизор в выходные больше, чем в будни. Они «не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой», отмечают депутаты от ЛДПР.
В выходные люди должны отдыхать, в том числе — иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают. Дайте людям отдохнуть от рекламы хотя бы в воскресенье.