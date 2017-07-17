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01:11 (мск), источник: Интерфакс

В ЛДПР предложили запретить прерывание рекламой воскресных телепередач

Соответствующие поправки планируют внести в закон «О рекламе».

Источник: Reuters

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Депутаты от ЛДПР предлагают запретить прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье в период с 6 до 24 часов. Соответствующий проект закона вносится в Госдуму в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе фракции ЛДПР.

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Авторами законодательной инициативы стали депутаты фракции ЛДПР: вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев; глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции Ярослав Нилов; первый замглавы фракции, член комитета по информационной политике Вадим Деньгин и первый замглавы комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев.

Депутаты предлагают дополнить статьи 14 и 15 федерального закона «О рекламе» с целью введения соответствующего запрета.

В пояснительной записке они отмечают, что «сегодня реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях, уже выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений».

Существенно, по мнению авторов, и то обстоятельство, что дети смотрят телевизор в выходные больше, чем в будни. Они «не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой», отмечают депутаты от ЛДПР.

В выходные люди должны отдыхать, в том числе — иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают. Дайте людям отдохнуть от рекламы хотя бы в воскресенье.
Ярослав Нилов
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР
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