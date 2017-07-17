Путин посетит «Сириус» и ответит на вопросы школьников в прямом эфире

Прямая трансляция общения Путина со школьниками состоится на канале НТВ 21 июля. В рамках программы «Недетский разговор с Владимиром Путиным» воспитанники центра «Сириус» смогут задать Путину интересующие их вопросы. Согласно анонсу, вопросы также принимаются от всех желающих через официальный аккаунт НТВ во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Путин намерен больше общаться с молодежью в рамках подготовки к президентской кампании следующего года. В частности, после протестных митингов, на которые вышло значительное число молодых людей, Путин посетил молодежный лагерь «Артек». Как ранее сообщал «ФедералПресс», Путин попробовал блины и поздравил ребенка с днем рождения в «Артеке».