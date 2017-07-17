Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Кофе продлевает жизнь
«Смылся, нет его»: Путин об убедившем его сняться в кино Пескове
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Какие серьги в моде этим летом (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
«Кузькина мать» Кадырова испугала Запад - СМИ
СМИ: К Земле приближается гигантская Звезда смерти
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Зомби Большой двадцатки
10:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Путин посетит «Сириус» и ответит на вопросы школьников в прямом эфире

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. 21 июля президент России Владимир Путин посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи. В рамках визита состоится встреча российского лидера со школьниками, которую будут показывать в прямом эфире.

Прямая трансляция общения Путина со школьниками состоится на канале НТВ 21 июля. В рамках программы «Недетский разговор с Владимиром Путиным» воспитанники центра «Сириус» смогут задать Путину интересующие их вопросы. Согласно анонсу, вопросы также принимаются от всех желающих через официальный аккаунт НТВ во «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что Путин намерен больше общаться с молодежью в рамках подготовки к президентской кампании следующего года. В частности, после протестных митингов, на которые вышло значительное число молодых людей, Путин посетил молодежный лагерь «Артек». Как ранее сообщал «ФедералПресс», Путин попробовал блины и поздравил ребенка с днем рождения в «Артеке».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белгородский облизбирком ждет кандидатов на пост губернатора от шести партий
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» заявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь