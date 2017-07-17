Умер режиссер «Ночи живых мертвецов» Джордж Ромеро

Источник: AP 2017

Фильм 6.8 Ночь живых мертвецов 1968 / США / 1 ч. 36 мин. Night of the Living Dead детектив ужасы

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Режиссер серии фильмов о живых мертвецах, в том числе «Ночи живых мертвецов» (1968), Джордж Ромеро скончался на 78-м году жизни.

Как пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на партнера Ромеро, он умер в воскресенье после «непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких».

Отмечается, что режиссер ушел из жизни во время прослушивания саундтрека к одному из его самых любимых кинофильмов «Тихий человек» (1952) у себя дома. С ним были его супруга Сюзанна Дероше Ромеро и дочь Тина. Других подробностей издание не приводит.