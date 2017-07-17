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01:43 (мск), источник: ТАСС

Умер режиссер «Ночи живых мертвецов» Джордж Ромеро

Друг режиссера сообщил, что тот скончался после «непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких».

Источник: AP 2017
Фильм
6.8
Ночь живых мертвецов
1968 / США / 1 ч. 36 мин.
Night of the Living Dead
детективужасы

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Режиссер серии фильмов о живых мертвецах, в том числе «Ночи живых мертвецов» (1968), Джордж Ромеро скончался на 78-м году жизни.

Как пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на партнера Ромеро, он умер в воскресенье после «непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких».

Отмечается, что режиссер ушел из жизни во время прослушивания саундтрека к одному из его самых любимых кинофильмов «Тихий человек» (1952) у себя дома. С ним были его супруга Сюзанна Дероше Ромеро и дочь Тина. Других подробностей издание не приводит.

В 1968 году Ромеро снял первый фильм из цикла картин про зомби-апокалипсис «Ночь живых мертвецов», который совершил переворот в жанре фильмов ужасов, а также определил направление фильмов про зомби. Впоследствии режиссер снял несколько сиквелов к этой картине, а также еще ряд выдающихся лент в жанре ужасов.

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