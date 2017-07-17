Через Приморье пройдёт циклон с Китая

Источник: Восток Медиа

Предстоящая неделя в Приморье может быть дождливой, но при этом тёплой. В середине недели через регион пройдёт циклон с Китая, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В начале рабочей недели, передаёт «Примпогода» циклонический вихрь, круживший над Амурской областью и Хабаровским краем и управлявший погодными условиями на значительной части дальневосточного региона, начнёт заполняться.

В Приморском крае атмосферное давление будет расти. Сегодня в течение дня в районах, которых шли дожди, осадки прекратятся. В континентальных районах температурный фон сохранится высоким: ночью +16… +22 градуса, днём — от +25 до +34 градусов. На прибрежные районы начнётся вторжение прохладного воздуха с Охотского моря, где усилится антициклон. Температура воздуха на побережье края понизится до +16… +24 градусов.

К середине недели с Китая на Хабаровский край выйдет циклон. Приморье окажется в его тёплом секторе. Температура воздуха повысится на 3−6 градусов.

Во Владивостоке осадков пока не ожидается. Город накроет низкая облачность и местами туман. Температура воздуха днём составит +20…+23. В середине недели температурный фон повысится на 1−2 градуса.