Поклонская и «Боже, царя храни!» — в Екатеринбурге прошел крестный ход

В этом году крестный ход впервые был предварен хоровым пением гимна Российской империи «Боже, царя храни!», его исполнил хор из 404 певчих — по числу лет, которые прошли с момента воцарения династии Романовых, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прибыла в Екатеринбург «по работе», она отправилась в крестный ход вместе с верующими Екатеринбурга.

Источник: Nakanune.ru

«Для меня это большая честь — быть здесь в эту ночь. И в прошлом году я была в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля, — рассказала Поклонская журналистам. — Я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю и имеют возможность приехать в Екатеринбург, на “Русскую Голгофу” — для каждого такого человека это будет честью и большой радостью».

Также ей задали вопрос как экс-сотруднику правоохранительных органов — почему церковь не доверят проведенным экспертизам останков царской семьи и не признает их? На это депутат Госдумы заявила, что нужно обращаться к словам святых старцев, которые говорят не искать останков, потому что их нет. Она заявила: «Их уничтожили как раз-таки в монастыре на «Ганиной Яме». Возможно, столичная гостья не знает, что в 1918 году монастыря на «Ганиной Яме» еще не было.

«Это река людей, это любовь, которую не сыграют актеры, это любовь, которую невозможно сфальсифицировать, срежиссировать. Это любовь, которая в душах и сердцах, это любовь к нашему святому государю, к нашей родине», — рассуждала Поклонская перед крестным ходом.

Кроме того, ей задали вопрос про то, откуда у нее самой такая горячая любовь и привязанность к Николаю II — депутат ограничилась словами: «Из души». Как возникла любовь Поклонской к Николаю, ей не хотелось бы говорить, она призналась журналистам, что для нее это «личная тема».

Источник: Nakanune.ru