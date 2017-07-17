Поклонская и «Боже, царя храни!» — в Екатеринбурге прошел крестный ход
Сегодня, в ночь с 16 на 17 июля 2017 года, в Екатеринбургской епархии прошел традиционный крестный ход от
Сегодня, в ночь с 16 на 17 июля 2017 года, в Екатеринбургской епархии прошел традиционный крестный ход от
В этом году крестный ход впервые был предварен хоровым пением гимна Российской империи «Боже, царя храни!», его исполнил хор из 404 певчих — по числу лет, которые прошли с момента воцарения династии Романовых, передает корреспондент Накануне.RU.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прибыла в Екатеринбург «по работе», она отправилась в крестный ход вместе с верующими Екатеринбурга.
«Для меня это большая честь — быть здесь в эту ночь. И в прошлом году я была в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля, — рассказала Поклонская журналистам. — Я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю и имеют возможность приехать в Екатеринбург, на “Русскую Голгофу” — для каждого такого человека это будет честью и большой радостью».
Также ей задали вопрос как
«Это река людей, это любовь, которую не сыграют актеры, это любовь, которую невозможно сфальсифицировать, срежиссировать. Это любовь, которая в душах и сердцах, это любовь к нашему святому государю, к нашей родине», — рассуждала Поклонская перед крестным ходом.
Кроме того, ей задали вопрос про то, откуда у нее самой такая горячая любовь и привязанность к Николаю II — депутат ограничилась словами: «Из души». Как возникла любовь Поклонской к Николаю, ей не хотелось бы говорить, она призналась журналистам, что для нее это «личная тема».
Напомним, что первые известные крестные ходы по пути от места утраченного Ипатьевского дома до «Ганиной Ямы» проводились в Екатеринбурге с начала 1990-х годов. Количество участников исчислялось десятками верующих. В 2000 году крестный ход собрал около 300 человек. В этом году в 20-километровом шествии, которое обычно занимает около пяти часов, по некоторым данным, приняли участие более 80 тыс. человек — примерно на 20 тыс. больше, чем год назад.