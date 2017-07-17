Приморцы рискуют массово отравиться грибами
О том, как этого избежать, рассказали специалисты.
О том, как этого избежать, рассказали специалисты.
Около 4% случаев всех отравлений в теплое время года приходится на употребление ядовитых грибов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Наиболее часто случаются отравления грибами, которые имеют внешнее сходство со съедобными и случайно собираются вместе с ними. Чтобы избежать такой ошибки, необходимо хорошо изучить общие признаки грибов и знать характерные отличия ядовитых видов.
Собирать следует только известные вам виды грибов. Неизвестные или сомнительные грибы нельзя употреблять в пищу. Следует помнить, что характерные признаки могут отсутствовать у некоторых экземпляров, например, белые хлопья на шляпке мухоморов могут смыться сильным дождём, шляпка бледной поганки, срезанная у самого верха, не позволяет заметить кольцо.
Для детей многие грибы намного опаснее, чем для взрослых, поэтому употребление даже «хороших» грибов детьми следует ограничить.
В целях профилактики отравлений грибами следует обратить внимание на правила их реализации:
1. Продажа грибов разрешается на рынке в специально отведенном месте. Рассредоточенная торговля грибами в различных местах рынка не допускается. Запрещается продажа грибов в неустановленных местах (на вокзалах, улицах, площадях и др.);.
2. К продаже на рынке допускаются грибы только в свежем и сушеном виде, прошедшие обязательную экспертизу пищевой, контрольной станции рынка;.
3. Съедобные грибы допускаются в продажу только свежесобранными, рассортированными по ботаническим видам, тщательно очищенные от земли, мусора, вредителей, неповрежденные и не помятые. Воспрещается заготовка и продажа дряблых, переросших, поврежденных личинками, слизнями и плесенями, испорченных грибов;.
4. Во избежание случаев отравлений грибы с отрезанными полностью или частично ножками (пеньками), в особенности шампиньоны и сыроежки, к продаже не допускаются;.
5. Категорически запрещается продажа смеси из различных видов грибов;.
6. Запрещается реализация сухих грибов домашнего изготовления;.
7. Запрещается продажа продуктов переработки грибов, изготовленных в домашних условиях (грибов вареных, соленых, маринованных, грибной икры, грибных солянок и других продуктов из измельченных грибов, грибных «консервов» в банках с закатанными крышками, изготовленных в домашних условиях).
В целях профилактики пищевых отравлений грибами рекомендуется придерживаться элементарных правил безопасности.
При появлении хотя бы