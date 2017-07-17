Во Владивостоке ограничат навигацию маломерных судов

В Амурском заливе частично запретят навигацию маломерных судов на несколько дней. В краевом центре будет проходить подготовка к Дню Военно-морского флота, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, спасатели запретят плавание в Амурском заливе в районе бухты Спортивной гавани и мыса Бурного. Ограничения будут действовать в определённое время. Речь идёт о следующих временных рамках:

— с 09:00 до 19:00 19, 21, 24, 26 июля 2017 года — на время репетиции парада;.

— с 07:30 до 17:00 28 (29-е — резерв) июля — на время генеральной репетиции парада;.

— с 07:30 до 17:00 30 июля — на время военно-морского парада кораблей ТОФ.

Сотрудники МЧС отметили, что ответственность за безопасность при нахождении в районе проведения репетиций и военно-морского парада несут судоводители плавательных средств.