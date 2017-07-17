Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: К Земле приближается гигантская "Звезда смерти"
10 трагических и странных смертей во время секса
Названа вероятная причина смерти актера Толоконникова
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
10 трагических и странных смертей во время секса
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
03:50 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке ограничат навигацию маломерных судов

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.

В Амурском заливе частично запретят навигацию маломерных судов на несколько дней. В краевом центре будет проходить подготовка к Дню Военно-морского флота, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, спасатели запретят плавание в Амурском заливе в районе бухты Спортивной гавани и мыса Бурного. Ограничения будут действовать в определённое время. Речь идёт о следующих временных рамках:

— с 09:00 до 19:00 19, 21, 24, 26 июля 2017 года — на время репетиции парада;.

— с 07:30 до 17:00 28 (29-е — резерв) июля — на время генеральной репетиции парада;.

— с 07:30 до 17:00 30 июля — на время военно-морского парада кораблей ТОФ.

Сотрудники МЧС отметили, что ответственность за безопасность при нахождении в районе проведения репетиций и военно-морского парада несут судоводители плавательных средств.

Владивосток, как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, уже давно готовится к празднованию Дня Военно-морского флота. Вспомогательные военные суда Тихоокеанского флота уже начали установку буёв в акватории Амурского залива, а на водной станции ТОФ вовсю идут тренировки личного состава.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Путин ответит на вопросы школьников в прямом эфире
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь