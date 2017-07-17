Умер обладатель Оскара Мартин Ландау

Источник: AFP 2017

Звезда сериалов «Миссия невыполнима» и «Космос:1999» умер из-за осложнений со здоровьем в больнице.

В 1969 году Ландау был награждён премией «Золотой глобус», номинирован на премию «Эмми» как лучший актёр в сериале «Миссия: Невыполнима».

Также актер является обладателем премии «Оскар» как лучший актёр второго плана в знаменитом фильме «Эд Вуд».

Его заслуги и актерский талант высоко ценил режиссер Альфред Хичкок.