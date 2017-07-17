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03:56 (мск), источник: Известия

Умер обладатель Оскара Мартин Ландау

Знаменитый голливудский актер Мартин Ландау скончался в возрасте 89 лет.

Источник: AFP 2017

Звезда сериалов «Миссия невыполнима» и «Космос:1999» умер из-за осложнений со здоровьем в больнице.

Персона
Мартин Ландау

В 1969 году Ландау был награждён премией «Золотой глобус», номинирован на премию «Эмми» как лучший актёр в сериале «Миссия: Невыполнима».

Также актер является обладателем премии «Оскар» как лучший актёр второго плана в знаменитом фильме «Эд Вуд».

Его заслуги и актерский талант высоко ценил режиссер Альфред Хичкок.

За свой вклад в развитие киноиндустрии Мартин Ландау получил звезду на Голливудской аллее славы.

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