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04:29 (мск), источник: Восток Медиа

Из куриного гнезда в КПЗ: в Приморье медвежонок-сирота попал в полицию

Маленькому косолапому теперь требуется высококалорийная диета.

В Приморском крае маленькому медвежонку пришлось провести в полиции полдня. Из камер предварительного заключения (КПЗ) сотрудники реабилитационного центра подопечных ещё никогда не забирали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о необычном инциденте появилась на странице в социальной сети центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Как рассказали сотрудники центра, приморец, житель частного сектора, пошёл закрывать курятник и проверить яйца. Однако на месте привычной порции продукта обнаружил пушистый комочек, явно не похожий на представителей пернатых. Сбегав за фонарём, хозяин двора удостоверился, что наседка на гнезде больше похожа на медведя.

Мужчина обратился в полицию, за косолапым выехали сотрудники охотнадзора. Пока же сотрудники центра реабилитации добирались до места происшествия, мишку определили в КПЗ, где ему пришлось отсидеть полдня. «Сегодня в наш центр реабилитации прибыл новый постоялец — гималайский медвежонок-сирота. Где только не находили его предшественников — и в диванах, и в сараях, и на помойках. Но из милиции мы пока никого ещё не забирали», — говорится в сообщении центра.

Сейчас малыш находится на карантине, уверяют специалисты. Его состояние ветеринары оценивают как удовлетворительное, однако маленькому подопечному требуется высококалорийная диета для набора веса. Как только мишка придёт в норму, он сможет перейти в вольер к остальным медвежатам.

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