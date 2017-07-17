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04:38 (мск), источник: Вести Приморье

Приморский «Кон-Тики» уходит в плавание. Видеорепортаж Марии Нетребенко

В духе Тура Хейердала. Житель Владивостока вместе с друзьями своими руками построил традиционную филиппинскую парусную лодку парау. Несмотря на то, что у «Кон-Тики» — такое имя авторы дали лодке — нет двигателя, она обладает отличными мореходными качествами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обещанный в прогнозе ветер с порывами до сильного расстраивает кого угодно, но только не команду парау — именно так называется эта традиционная филиппинская лодка. Двигателя у нее нет, поэтому все решают ветер и собственные силы.

— Расслабляться на борту парау не приходится, потому что малейший порыв ветра может привести к запрокидыванию лодки. Поэтому приходится постоянно открениваться — вот то, что сейчас делают ребята.

Парау вместе с друзьями построил житель Владивостока Антон Рассоленко. Абсолютно все сделано вручную. И пусть выглядит лодка как нечто древнее, спроектирована она в современной инженерной компьютерной программе, а сделана из фанеры, обклеенной углепластиком. На все работы ушло два месяца и 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что у парау отличные мореходные качества, в далекие путешествия на ней, конечно, не отправишься. Но, как признается команда парау, очень хочется. Да и имя обязывает: как никак назвали лодку «Кон-Тики».

Антон Рассоленко, капитан «Кон-Тики-В»: «Кон-Тики» потому, что это бог Солнца, у нас-то его мало, но вот когда «Кон-Тики» выходит — солнце нас радует, хочется просто, чтобы бог Солнца был ближе к Приморскому краю.

Капитан и отец «Кон-Тики» Антон Рассоленко на лодке старается проводить весь теплый сезон. У него богатое парусное прошлое, а вот его друзья, как он их называет — матросы, которые помогают управлять «Кон-Тики», только начали осваивать оверштаги и джайвы.

Дмитрий Ларин, старший помощник капитана «Кон-Тики-В»: «Я понял, для чего я сюда пришел, это очень клевый способ отвлечься от реальности, когда ты далеко в море на маленькой щепке, работаешь с парусами — это отвлекает очень от забот повседневных».

На это лето у команды «Кон-Тики» большие планы: хотят пройти по островам залива Петра Великого, но, конечно, при условии, что в прогнозе будет ветер с порывами до сильного.

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