Приморский «Кон-Тики» уходит в плавание. Видеорепортаж Марии Нетребенко

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/5VqmHdvoHGk?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Обещанный в прогнозе ветер с порывами до сильного расстраивает кого угодно, но только не команду парау — именно так называется эта традиционная филиппинская лодка. Двигателя у нее нет, поэтому все решают ветер и собственные силы.

— Расслабляться на борту парау не приходится, потому что малейший порыв ветра может привести к запрокидыванию лодки. Поэтому приходится постоянно открениваться — вот то, что сейчас делают ребята.

Парау вместе с друзьями построил житель Владивостока Антон Рассоленко. Абсолютно все сделано вручную. И пусть выглядит лодка как нечто древнее, спроектирована она в современной инженерной компьютерной программе, а сделана из фанеры, обклеенной углепластиком. На все работы ушло два месяца и 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что у парау отличные мореходные качества, в далекие путешествия на ней, конечно, не отправишься. Но, как признается команда парау, очень хочется. Да и имя обязывает: как никак назвали лодку «Кон-Тики».

Антон Рассоленко, капитан «Кон-Тики-В»: «Кон-Тики» потому, что это бог Солнца, у нас-то его мало, но вот когда «Кон-Тики» выходит — солнце нас радует, хочется просто, чтобы бог Солнца был ближе к Приморскому краю.

Капитан и отец «Кон-Тики» Антон Рассоленко на лодке старается проводить весь теплый сезон. У него богатое парусное прошлое, а вот его друзья, как он их называет — матросы, которые помогают управлять «Кон-Тики», только начали осваивать оверштаги и джайвы.

Дмитрий Ларин, старший помощник капитана «Кон-Тики-В»: «Я понял, для чего я сюда пришел, это очень клевый способ отвлечься от реальности, когда ты далеко в море на маленькой щепке, работаешь с парусами — это отвлекает очень от забот повседневных».