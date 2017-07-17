Владивостокская семья посадила за руль авто свою малолетнюю дочь

Жители домов по улице Кипарисовой сначала думали, что эта картина им померещилась: маленькая девочка рулит микроавтобусом на межквартальной дороге. Автомобилисты, которые ехали навстречу маленькой водительнице, сидевшей на коленях отца, были шокированы, когда поняли, что это не мираж и все по-настоящему. Причем люди утверждают, что микроавтобус бросало из стороны в сторону и некоторым из них даже пришлось съехать на обочину, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.