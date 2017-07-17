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05:06 (мск), источник: Вести Приморье

Владивостокская семья посадила за руль авто свою малолетнюю дочь

Житель Владивостока посадил за руль автомобиля свою маленькую дочь на дороге общего пользования.

Жители домов по улице Кипарисовой сначала думали, что эта картина им померещилась: маленькая девочка рулит микроавтобусом на межквартальной дороге. Автомобилисты, которые ехали навстречу маленькой водительнице, сидевшей на коленях отца, были шокированы, когда поняли, что это не мираж и все по-настоящему. Причем люди утверждают, что микроавтобус бросало из стороны в сторону и некоторым из них даже пришлось съехать на обочину, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.

Все происходящее мама маленькой автоледи сняла на видео и выложила его на своей странице в Инстаграм с комментарием: «Маленькие девочки любят цветочки и большие машины». А про то, что они еще и представляют угрозу, если оказываются за рулем на дороге, где ездят люди, бегают дети, девушка как-то не подумала.

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