В Приморье сделали первую в мире фотографию спаривания леопардов

Ученым впервые удалось зафиксировать процесс спаривания дальневосточных леопардов в дикой природе. Уникальные фотокадры национального парка «Земля леопарда» говорят о том, что популяция самой редкой крупной кошки планеты продолжает расти, сообщает РИА « Восток-Медиа.

По информации пресс-службы «Земли леопарда», ценные кадры были сделаны в северных лесах нацпарка. За брачными играми застали леопарда под номером Leo 64M и его неизвестную партнершу — снимки пока не позволяют определить номер самки. Самцу около трех лет, и, вероятно, что это его первая пара. Примерно в таком возрасте эти кошки достигают половой зрелости.

«Успех работы национального парка очевиден — мы не только наблюдаем положительную динамику численности дальневосточного леопарда, регистрируя каждый год все больше котят, но и следим за формированием новых пар, — подчеркнула научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр» Екатерина Блидченко.