В Приморье сделали первую в мире фотографию спаривания леопардов
Уникальные кадры удалось получить учёным на территории нацпарка.
Уникальные кадры удалось получить учёным на территории нацпарка.
Ученым впервые удалось зафиксировать процесс спаривания дальневосточных леопардов в дикой природе. Уникальные фотокадры национального парка «Земля леопарда» говорят о том, что популяция самой редкой крупной кошки планеты продолжает расти, сообщает РИА «
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«Успех работы национального парка очевиден — мы не только наблюдаем положительную динамику численности дальневосточного леопарда, регистрируя каждый год все больше котят, но и следим за формированием новых пар, — подчеркнула научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр» Екатерина Блидченко.
Фотографии были сделаны еще весной, но сотрудники отдела науки получили их только сейчас — во время летней проверки полугодовой работы автоматических камер. Хоть леопарды могут размножаться в любое время года, самка соглашается на близость с самцом лишь раз в 2−3 года. Обычно их встреча длится около пяти дней и носит вполне практический характер. После короткой супружеской жизни влюбленные резко теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка пребывает в положении около 90 дней, а при благополучных родах на свет появляются 1−3 котенка.