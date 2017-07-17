На Мамаевом кургане откроют памятник воинам-дальневосточникам жителям Хабаровского края
В церемонии открытия памятника примет участие делегация края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом.
В церемонии открытия памятника примет участие делегация края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом.
Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.
Памятный знак
Это будет уже тринадцатый памятный знак, открытый в разные годы на
«Особую значимость открытие знаков приобретает в преддверии празднования 75-летия Сталинградской победы, которое вместе с Волгоградской областью 2 февраля будущего года будет отмечать вся страна — соответствующий указ подписал президент России», — отметил представитель администрации Волгоградской областной.
В июле 1942 года с Дальнего Востока в Сталинград прибыли восемь стрелковых дивизий. Десятки тысяч дальневосточников в битве на Волге проявили героизм и мужество. Четырем дивизиям — 96-й, 98-й, 204-й и 422-й были присвоены звания гвардейских. Тысячи дальневосточников, сражавшихся в войсках Сталинградского и Донского фронтов, были награждены орденами и медалями.