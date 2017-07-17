На Мамаевом кургане откроют памятник воинам-дальневосточникам жителям Хабаровского края

Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

Памятный знак воинам-дальневосточникам откроют в понедельник, в день 75-летия начала Сталинградской битвы, на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде. В открытии памятного знака «Дальневосточникам — жителям Хабаровского края, участникам Сталинградской битвы», примет участие делегация края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

Это будет уже тринадцатый памятный знак, открытый в разные годы на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее здесь были установлены мемориальные плиты и памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.

«Особую значимость открытие знаков приобретает в преддверии празднования 75-летия Сталинградской победы, которое вместе с Волгоградской областью 2 февраля будущего года будет отмечать вся страна — соответствующий указ подписал президент России», — отметил представитель администрации Волгоградской областной.