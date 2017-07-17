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05:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

На Мамаевом кургане откроют памятник воинам-дальневосточникам жителям Хабаровского края

В церемонии открытия памятника примет участие делегация края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом.

Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

Памятный знак воинам-дальневосточникам откроют в понедельник, в день 75-летия начала Сталинградской битвы, на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде. В открытии памятного знака «Дальневосточникам — жителям Хабаровского края, участникам Сталинградской битвы», примет участие делегация края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

Это будет уже тринадцатый памятный знак, открытый в разные годы на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане уроженцам регионов России, погибшим в Сталинградской битве. Ранее здесь были установлены мемориальные плиты и памятники выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.

«Особую значимость открытие знаков приобретает в преддверии празднования 75-летия Сталинградской победы, которое вместе с Волгоградской областью 2 февраля будущего года будет отмечать вся страна — соответствующий указ подписал президент России», — отметил представитель администрации Волгоградской областной.

В июле 1942 года с Дальнего Востока в Сталинград прибыли восемь стрелковых дивизий. Десятки тысяч дальневосточников в битве на Волге проявили героизм и мужество. Четырем дивизиям — 96-й, 98-й, 204-й и 422-й были присвоены звания гвардейских. Тысячи дальневосточников, сражавшихся в войсках Сталинградского и Донского фронтов, были награждены орденами и медалями.

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