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05:15 (мск), источник: Newslab.ru

Новая неделя в Красноярске будет ненастной

Вторая половина лета пока не балует красноярцев жаркой и сухой погодой.

Источник: РИА "Новости"

В третью неделю июля красноярцам снова обещают дожди с грозами и невысокие температуры. Улучшения погоды в ближайшее время синоптики не прогнозируют.

По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу в светлое время суток уличные градусники будут показывать 23..24 °C. Ночами будет на 10 градусов прохладнее. Но портал gismeteo. с понедельника по пятницу в светлое время суток уличные градусники будут показывать 23..21 °C.

Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 1−2 м/с.

Ежедневно в прогнозе синоптиков значатся небольшие дожди и грозы. В среду и четверг в городе будет облачно, в остальные дни солнце будет чаще выглядывать из-за туч. с понедельника по пятницу в светлое время суток уличные градусники будут показывать 23..26 °C.

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