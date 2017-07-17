Новая неделя в Красноярске будет ненастной

Источник: РИА "Новости"

В третью неделю июля красноярцам снова обещают дожди с грозами и невысокие температуры. Улучшения погоды в ближайшее время синоптики не прогнозируют.

По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу в светлое время суток уличные градусники будут показывать 23..24 °C. Ночами будет на 10 градусов прохладнее. Но портал gismeteo. с понедельника по пятницу в светлое время суток уличные градусники будут показывать 23..21 °C.

Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 1−2 м/с.