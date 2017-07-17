Дождь с грозой и градом возможен в регионах Казахстана в понедельник
В регионах страны пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на западе и юге — погода без осадков.
В регионах страны пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на западе и юге — погода без осадков.
АСТАНА, 17 июл — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, сообщила
В Акмолинской,
В Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях местами гроза, град, в Павлодарской, Карагандинской областях — усиление ветра — 15−20 м/с.
В
Днем в Актюбинской области местами гроза, усиление ветра — 18 м/с.
Днем в Атырауской,
На большей части