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07:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дождь с грозой и градом возможен в регионах Казахстана в понедельник

В регионах страны пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на западе и юге — погода без осадков.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 июл — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра — 15−20 м/с, ночью местами туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях местами гроза, град, в Павлодарской, Карагандинской областях — усиление ветра — 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра — 15−20 м/с, днем возможен град.

Днем в Актюбинской области местами гроза, усиление ветра — 18 м/с.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

На большей части Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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