Нашествие медуз ожидает Приморье
Пик морских обитателей приходится на начало августа.
Пик морских обитателей приходится на начало августа.
В этом году в Приморье ещё не зарегистрированы случаи обращения жителей с жалобами на ожог медузы. Как сообщает РИА VladNews, пик морских обитателей приходится на начало августа. Однако уже сейчас нужно помнить правила безопасного нахождения в воде.
При укусе медузы возникает ожог, который вызывает боль, покраснение и жжение. Последствия ожога могут быть плачевными, если вовремя не обратиться к медикам.
Самая опасная медуза, которая водится в морях Приморья —
«Рекомендуется носить с собой антигистаминные препараты и обезболивающее, — сообщила РИА VladNews медицинская сестра приемного отделения