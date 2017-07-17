Нашествие медуз ожидает Приморье

Источник: VLADNEWS

В этом году в Приморье ещё не зарегистрированы случаи обращения жителей с жалобами на ожог медузы. Как сообщает РИА VladNews, пик морских обитателей приходится на начало августа. Однако уже сейчас нужно помнить правила безопасного нахождения в воде.

При укусе медузы возникает ожог, который вызывает боль, покраснение и жжение. Последствия ожога могут быть плачевными, если вовремя не обратиться к медикам.

Самая опасная медуза, которая водится в морях Приморья — медуза-крестовик. Особенность крестовика — крестообразный узор, он виден сквозь прозрачное тело медузы. После укуса на участке тела возникает сильный ожог, пострадавший может почувствовать сильную слабость, затрудненность дыхания, тошноту. Через 4−5 дней после необходимого лечения наступает полное выздоровление.