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05:28 (мск), источник: VLADNEWS

Нашествие медуз ожидает Приморье

Пик морских обитателей приходится на начало августа.

Источник: VLADNEWS

В этом году в Приморье ещё не зарегистрированы случаи обращения жителей с жалобами на ожог медузы. Как сообщает РИА VladNews, пик морских обитателей приходится на начало августа. Однако уже сейчас нужно помнить правила безопасного нахождения в воде.

При укусе медузы возникает ожог, который вызывает боль, покраснение и жжение. Последствия ожога могут быть плачевными, если вовремя не обратиться к медикам.

Самая опасная медуза, которая водится в морях Приморья — медуза-крестовик. Особенность крестовика — крестообразный узор, он виден сквозь прозрачное тело медузы. После укуса на участке тела возникает сильный ожог, пострадавший может почувствовать сильную слабость, затрудненность дыхания, тошноту. Через 4−5 дней после необходимого лечения наступает полное выздоровление.

«Рекомендуется носить с собой антигистаминные препараты и обезболивающее, — сообщила РИА VladNews медицинская сестра приемного отделения Медико-санитарной части № 100 ФМБА России в ЗАТО городе Фокино Светлана Рябикова. — У каждого человека своя реакция на укус медузы, и это тоже стоит учитывать. Если реакция сильная, после оказания первой помощи необходимо вызвать специалистов».

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