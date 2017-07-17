Жители Академгородка поставили в глубокую яму офисный шкаф
Красноярцы надеются таким образом привлечь внимание к проблеме разбитых дорог.
Красноярцы надеются таким образом привлечь внимание к проблеме разбитых дорог.
В Красноярске горожане решили привлечь внимание властей к ямам на дороге необычным способом — они установили одну из дорожных дыр старый шкаф. Это произошло в Академгородке, где на одноименной улице очень много ям.
Некоторые из них настолько глубокие, что туда практически наполовину уместился старый шкаф, выставленный
Подобные курьезы не являются редкостью для Красноярска. В мае 2015 года коммунальщики поставили обмотанный сигнальной лентой стул в колодец, обозначив аварийный участок на ул. Карла Маркса. В июне прошлого года жители ул. Краснодарской «пометили» коммунальный провал шкафом, а спустя месяц яма на ул. Менжинского была отмечена детским стулом.