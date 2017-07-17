Метеорологи исключили резкий подъем уровня Амура этим летом

Муссонные дожди подняли уровень малых рек в соседней Еврейской автономной области. Река Икура у Биробиджана выросла до 243 см, что относится к категории «неблагоприятное явление», но для Хабаровского края этот факт ничем не грозит.

— Обычное явление, когда выпавшие интенсивные дожди на время повышают уровень малых рек, они чутко реагируют на такие катаклизмы, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора по научной работе института водных и экологических проблем ДВО РАН доктор географических наук Алексей Махинов. — Подтопления сейчас есть не только в ЕАО, но и в Хабаровском крае, вот в районе озера Эворон сейчас есть подъем воды, но для Амура это пока несущественно. По данным Дальневосточного управления гидрометеорологии, в Хабаровском крае в ближайшие сутки в Верхнебуреинском и Хабаровском районах на реках возможны подъемы уровней воды с подтоплением поймы и затоплением низких мест в населенных пунктах, незащищенных дамбами. Подтоплена пойма реки Бурея у села Усть-Умальта и реки Кур у Новокуровки, начался выход воды на пойму реки Тунгуска у села Архангеловка, но паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам. На реке Амур у Хабаровска в течение суток ожидается спад уровня воды.