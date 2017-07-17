Метеорологи исключили резкий подъем уровня Амура этим летом
Подтопления в Еврейской автономии не окажут особого влияния на обстановку в Хабаровском крае.
Подтопления в Еврейской автономии не окажут особого влияния на обстановку в Хабаровском крае.
Муссонные дожди подняли уровень малых рек в соседней Еврейской автономной области. Река Икура у Биробиджана выросла до 243 см, что относится к категории «неблагоприятное явление», но для Хабаровского края этот факт ничем не грозит.
— Обычное явление, когда выпавшие интенсивные дожди на время повышают уровень малых рек, они чутко реагируют на такие катаклизмы, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора по научной работе института водных и экологических проблем ДВО РАН доктор географических наук Алексей Махинов. — Подтопления сейчас есть не только в ЕАО, но и в Хабаровском крае, вот в районе озера Эворон сейчас есть подъем воды, но для Амура это пока несущественно. По данным Дальневосточного управления гидрометеорологии, в Хабаровском крае в ближайшие сутки в Верхнебуреинском и Хабаровском районах на реках возможны подъемы уровней воды с подтоплением поймы и затоплением низких мест в населенных пунктах, незащищенных дамбами. Подтоплена пойма реки Бурея у села
— В это лето мы вошли с низкими уровнями рек, даже сейчас Амур у Хабаровска находится на отметке на один метр ниже среднемноголетних значений, — говорит начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин. — Дождь, который мы ожидаем в ночь со вторника на среду, и осадки во второй половине недели в некоторых местах могут поднять уровни рек до отметки «НЯ», неблагоприятных явлений, но до следующей ступени «опасные явления» еще есть большой запас. К повторению катастрофического наводнения на лета 2013 года может привести только активность циклонов в верховьях Амура, чего сейчас не наблюдается.