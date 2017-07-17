Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
10 трагических и странных смертей во время секса
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10Умер Илья Глазунов
05:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Метеорологи исключили резкий подъем уровня Амура этим летом

Подтопления в Еврейской автономии не окажут особого влияния на обстановку в Хабаровском крае.

Муссонные дожди подняли уровень малых рек в соседней Еврейской автономной области. Река Икура у Биробиджана выросла до 243 см, что относится к категории «неблагоприятное явление», но для Хабаровского края этот факт ничем не грозит.

 — Обычное явление, когда выпавшие интенсивные дожди на время повышают уровень малых рек, они чутко реагируют на такие катаклизмы, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора по научной работе института водных и экологических проблем ДВО РАН доктор географических наук Алексей Махинов. — Подтопления сейчас есть не только в ЕАО, но и в Хабаровском крае, вот в районе озера Эворон сейчас есть подъем воды, но для Амура это пока несущественно. По данным Дальневосточного управления гидрометеорологии, в Хабаровском крае в ближайшие сутки в Верхнебуреинском и Хабаровском районах на реках возможны подъемы уровней воды с подтоплением поймы и затоплением низких мест в населенных пунктах, незащищенных дамбами. Подтоплена пойма реки Бурея у села Усть-Умальта и реки Кур у Новокуровки, начался выход воды на пойму реки Тунгуска у села Архангеловка, но паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам. На реке Амур у Хабаровска в течение суток ожидается спад уровня воды.

— В это лето мы вошли с низкими уровнями рек, даже сейчас Амур у Хабаровска находится на отметке на один метр ниже среднемноголетних значений, — говорит начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин. — Дождь, который мы ожидаем в ночь со вторника на среду, и осадки во второй половине недели в некоторых местах могут поднять уровни рек до отметки «НЯ», неблагоприятных явлений, но до следующей ступени «опасные явления» еще есть большой запас. К повторению катастрофического наводнения на лета 2013 года может привести только активность циклонов в верховьях Амура, чего сейчас не наблюдается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Путин ответит на вопросы школьников в прямом эфире
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь