Почти 300 человек с ночи не могут улететь из Красноярска в Турцию
Их самолет задержали в аэропорту вылета
Их самолет задержали в аэропорту вылета
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета рейса в Анталью из красноярского аэропорта «Емельяново». Авиаинцидент произошел минувшей ночью.
17 июля Pegas Fly (ООО «Авиакомпания “Икар”») задержала в аэропорту Красноярска рейс в Анталью, который был запланирован на 00:30 часов местного времени.
«По предварительной информации, причиной задержки вылета послужила техническая неисправность воздушного судна, запланированного в рейс», — сообщили в
До настоящего времени Boeing 767−300 так и не улетел из Красноярска в курортный город на юге Турции. Вылет запланирован на 11:30 часов 17 июля, его дожидаются 234 взрослых и 58 детей. Сейчас они проходят повторную регистрацию на рейс.