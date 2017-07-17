Почти 300 человек с ночи не могут улететь из Красноярска в Турцию

Источник: Reuters

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета рейса в Анталью из красноярского аэропорта «Емельяново». Авиаинцидент произошел минувшей ночью.

17 июля Pegas Fly (ООО «Авиакомпания “Икар”») задержала в аэропорту Красноярска рейс в Анталью, который был запланирован на 00:30 часов местного времени.

«По предварительной информации, причиной задержки вылета послужила техническая неисправность воздушного судна, запланированного в рейс», — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. О какой именно неисправности идет речь, не уточняется.