Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: Бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Кофе продлевает жизнь
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10Умер Илья Глазунов
05:54 (мск), источник: Newslab.ru

Почти 300 человек с ночи не могут улететь из Красноярска в Турцию

Их самолет задержали в аэропорту вылета из-за технической неисправности.

Источник: Reuters

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета рейса в Анталью из красноярского аэропорта «Емельяново». Авиаинцидент произошел минувшей ночью.

17 июля Pegas Fly (ООО «Авиакомпания “Икар”») задержала в аэропорту Красноярска рейс в Анталью, который был запланирован на 00:30 часов местного времени.

«По предварительной информации, причиной задержки вылета послужила техническая неисправность воздушного судна, запланированного в рейс», — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. О какой именно неисправности идет речь, не уточняется.

До настоящего времени Boeing 767−300 так и не улетел из Красноярска в курортный город на юге Турции. Вылет запланирован на 11:30 часов 17 июля, его дожидаются 234 взрослых и 58 детей. Сейчас они проходят повторную регистрацию на рейс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярцам предложили особые цены на перевозку грузов по России
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Путин ответит на вопросы школьников в прямом эфире
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь