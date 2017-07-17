<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/cgZqYVGbiUo?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске жители «Белых рос» заметили на Абаканской протоке бобров. Об этом рассказывает телеканал ТВК. Горожане поделились видео, где запечатлен бобер, сидящий на камне.

«В этом году выплыли два больших чуда. Воруют ветки огромные. Грызут деревья. Делают свою работу и забивают нам трубу. У нас нет проточности», — рассказывает один из местных жителей.

Местные жители животным не очень рады: люди боятся, что от застоя воды здесь вскоре образуется болото. Единственные две друбы, которые находятся под Ярыгинским проездом, уже забиты. Течения нет, уровень воды упал, а прибрежные зоны заросли водорослями. Люди говорят, что бобров за такое могут и вовсе истребить.

«Наверняка, этой проблемой озадачено рыбное хозяйство, которое рядом находится. Соответственно, если они будут решать вопрос, они вряд ли будут ждать коммунальных служб. Наверняка, они просто-напросто поставят капкан и убьют их», — беспокоится местный житель.

Эксперты отмечают, что бобры в людном месте — редкое явление. Однако нанести вред проточному сооружению они не смогут, ведь эти животные также предпочитают проточную воду.

Сейчас жителям «Белых рос» зоологи предлагают обратиться в Росприроднадзор, чтобы специалисты ведомства поймали бобров и переселили их в другое место.