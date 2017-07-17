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06:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске жители «Белых рос» заметили на Абаканской протоке бобров

Интересно, что местные жители им не очень рады.

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В Красноярске жители «Белых рос» заметили на Абаканской протоке бобров. Об этом рассказывает телеканал ТВК. Горожане поделились видео, где запечатлен бобер, сидящий на камне.

«В этом году выплыли два больших чуда. Воруют ветки огромные. Грызут деревья. Делают свою работу и забивают нам трубу. У нас нет проточности», — рассказывает один из местных жителей.

Местные жители животным не очень рады: люди боятся, что от застоя воды здесь вскоре образуется болото. Единственные две друбы, которые находятся под Ярыгинским проездом, уже забиты. Течения нет, уровень воды упал, а прибрежные зоны заросли водорослями. Люди говорят, что бобров за такое могут и вовсе истребить.

«Наверняка, этой проблемой озадачено рыбное хозяйство, которое рядом находится. Соответственно, если они будут решать вопрос, они вряд ли будут ждать коммунальных служб. Наверняка, они просто-напросто поставят капкан и убьют их», — беспокоится местный житель.

Эксперты отмечают, что бобры в людном месте — редкое явление. Однако нанести вред проточному сооружению они не смогут, ведь эти животные также предпочитают проточную воду.

Сейчас жителям «Белых рос» зоологи предлагают обратиться в Росприроднадзор, чтобы специалисты ведомства поймали бобров и переселили их в другое место.

Обыкновенный, или речной, бобр (Castor fiber) — полуводное млекопитающее из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела бобра достигает 1,3 м, а масса — 30—32 кг. Бобры селятся по берегам медленно текущих речек, прудов и озер, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. В Красноярском крае насчитывается более 13 тыс. особей бобров. Еще 20 лет назад в крае создавались заказники для бобров, а сейчас эти животные широко распространены на всей территории края.

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