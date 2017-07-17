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06:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Смерч и тропические ливни обрушатся на Приморье в конце недели

Причиной станет холодный фронт, который подойдет к краю 20 июля.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 июля, PrimaMedia.

Холодный фронт подойдет к Приморскому краю в четверг, 20 июля. Он вызовет в крае сильные дожди и грозы, также возможен град и шквалистое усиление ветра до штормовой силы и даже торнадо (смерч). Такой прогноз дается на портале Маглипогода. Как рассказали ИА PrimaMedia пресс-службе Примгидромета, во второй половине рабочей недели действительно увеличится вероятность интенсивных дождей, однако о смерче приморские синоптики не сообщают.

«20 и 21 июля в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды. Пройдут сильные дожди, временами очень сильные дожди. Местами пройдут ливни и грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра до штормового! Местами ожидается опасное количество осадков: 50 мм за 12 часов. При прохождении холодного фронта местами пройдут тропические ливни, грозы и град. Внимание: есть вероятность зарождения смерча (торнадо)», — такое сообщение размещено на сайте Маглипогода.

Там же уточняется, что с 18 по 22 июля погода в Приморском крае будет крайне неустойчивой, поэтому возможны резкие изменения в прогнозе.

На официальном сайте Примгидромета прогноз на конец недели пока крайне лаконичный.

«Во второй половине рабочей недели, с прохождением активного атмосферного фронта, в Приморье увеличится вероятность интенсивных дождей, в отдельных районах сильных», — отмечается в релизе управления.

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