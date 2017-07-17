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06:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

То дождь, то солнце ждут жителей Хабаровского края на неделе

Уже в среду в регионе погода начнет портиться.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае новая рабочая неделя вновь отличится неустойчивой погодой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В регионе пройдут грозы, а в некоторых районах ожидается похолодание на 3−5 градусов.

 — В течение недели в Хабаровском крае местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. 19 и 20 июля наиболее плохая погода будет в северных районах и на побережье Охотского моря. Там могут быть сильные и очень сильные дожди, — рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко. — Ветер будет умеренный и теплый — 5−10 и 7−12 метров в секунду. В грозу возможны порывы ветра. Ночные температуры в южных и центральных районах края — до 14−20 градусов тепла и до 12−17 на севере. Днем температура будет в пределах 24−29 градусов тепла. На севере края похолодает до 16−21 градуса. В краевом центре большой жары синоптики не обещают.

 — В Хабаровске на протяжении недели местами дожди, в основном ночью и в первую половину дня. Ночная температура будет в районе 16−18 градусов. А днем — 25−27 градусов тепла, — отметила Людмила Игнатенко. Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывало, как не стать жертвой удара молнии.

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