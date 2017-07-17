То дождь, то солнце ждут жителей Хабаровского края на неделе

— В течение недели в Хабаровском крае местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. 19 и 20 июля наиболее плохая погода будет в северных районах и на побережье Охотского моря. Там могут быть сильные и очень сильные дожди, — рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко. — Ветер будет умеренный и теплый — 5−10 и 7−12 метров в секунду. В грозу возможны порывы ветра. Ночные температуры в южных и центральных районах края — до 14−20 градусов тепла и до 12−17 на севере. Днем температура будет в пределах 24−29 градусов тепла. На севере края похолодает до 16−21 градуса. В краевом центре большой жары синоптики не обещают.