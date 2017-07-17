Несколько офисов Кадастровой палаты закроются в Приангарье

Семь офисов филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области прекратят работать с 18 июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба филиала, приём закроется в Братске, Киренске, Железногорске-Илимском, Качуге, Куйтуне, Еланцах и Осе. За получением услуг Росреестра жители этих территорий могут обратиться в офисы многофункционального центра «Мои документы».

Сокращение количества офисов филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области проводится согласно утвержденному правительством РФ плану мероприятий по повышению качества государственных услуг. Это решение одобрено на заседании подкомиссии министерства экономического развития региона. Передача полномочий Кадастровой палаты по приему документов в офисы МФЦ упрощает получение государственных услуг для граждан.

«Динамика оказания государственных услуг Росреестра свидетельствует о постоянном росте количества обращений в МФЦ. За шесть месяцев 2017 года специалисты “Моих документов” от жителей Иркутской области приняли 76% заявлений и запросов на услуги Росреестра, — рассказала заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Екатерина Мартынова. — В такой ситуации дополнительно принимать документы в офисах филиала становится нецелесообразным. Поэтому там, где офисы МФЦ готовы принять весь поток заявителей, пункты Кадастровой палаты будут закрыты».

В Иркутской области полноценный центр или офис «Мои Документы» имеют более 96% муниципалитетов. Всего в регионе действует 46 центров и 153 офиса. Специалисты многофункционального центра принимают документы на кадастровый учет, регистрацию прав, включая единовременную процедуру учета и регистрации, оформляют запросы на получение сведений из Единого реестра недвижимости.