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07:29 (мск), источник: ТАСС

Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Во вторник будет преимущественно солнечно, возможен небольшой кратковременный дождь.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем. «Будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19−21 градус, по области будет от 17 до 22 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.

Во вторник будет преимущественно солнечно, ночью обойдется без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью в столице столбики термометров покажут 11−13 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 22−24 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер западный, 5−10 м/с.

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