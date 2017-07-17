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13:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбург и уральский регион пришла жара

Синоптики предупредили о высокой пожароопасности.

Источник: Reuters

Уральские синоптики сообщили о жаркой погоде на начало этой недели в Екатеринбурге и Свердловской области. Температура воздуха достигнет +27° градусов тепла, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Согласно прогнозу специалистов Свердловского гидрометцентра, с сегодняшнего дня в Екатеринбурге наступит устойчивая теплая погода с небольшим количеством осадков в идее дождя. Так, в понедельник, 17 июля, температура воздуха составит +23-+25° тепла. Вечером пройдет небольшой дождь. Самым жарки днем станет вторник, 18 июля, когда планка термометра повысится до +25-+26°. В среду, 19 июля, также возможно пройдет небольшой дождь днем, но температура воздуха составит +24-+26°.

На территории Свердловской области аналогичная ситуация, только местами могут пройти дожди с грозами. Температура воздуха в разных районах составит: 17 июля — +21-+26°, 18 июля — +22-+27°, 19 июля — +23-+28°.

В связи с наступившим теплом и устойчивой жаркой погодой уральские синоптики предупредили о высокой пожароопасности на севере Свердловской области.

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