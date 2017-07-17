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07:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Наступившая неделя в Башкирии будет жаркой и дождливой

По-настоящему странная погода не отступает.

Источник: Комсомольская правда

Продолжает удивлять жителей Башкирии лето 2017 года. Новый прогноз от синоптиков обещает на этой неделе настоящие «приключения».

С одной стороны, с понедельника по пятницу будет тепло. Температура воздуха днем не будет падать ниже +25 градусов. В среду в Уфу придет настоящая жара, под +32. Тепло будет даже ночью — не ниже +19 в Уфе и +17 в горных районах Башкортостана.

С другой стороны, всю неделю с собой лучше брать зонтики. В понедельник вечером — небольшой летний дождь, во вторник обещают кратковременный ливень, в среду — будет моросить, в четверг — сухо, в пятницу — дождь возможен ночью, днем же маловероятен, но уже к субботе вновь зарядят ливни.

Штормового ветра до выходных ожидать не стоит. В субботу и воскресенье синоптики допускают усиление ветра.

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