Наступившая неделя в Башкирии будет жаркой и дождливой

Источник: Комсомольская правда

Продолжает удивлять жителей Башкирии лето 2017 года. Новый прогноз от синоптиков обещает на этой неделе настоящие «приключения».

С одной стороны, с понедельника по пятницу будет тепло. Температура воздуха днем не будет падать ниже +25 градусов. В среду в Уфу придет настоящая жара, под +32. Тепло будет даже ночью — не ниже +19 в Уфе и +17 в горных районах Башкортостана.

С другой стороны, всю неделю с собой лучше брать зонтики. В понедельник вечером — небольшой летний дождь, во вторник обещают кратковременный ливень, в среду — будет моросить, в четверг — сухо, в пятницу — дождь возможен ночью, днем же маловероятен, но уже к субботе вновь зарядят ливни.