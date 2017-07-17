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06:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Археологи закончили работу на поселении древних людей в черте Хабаровска

Историками предстоит установить время изготовления керамики, грузил и каменных топоров.

Раскопки совместной археологической экспедиции научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края и Музея имени Н. Гродекова на поселении «Амурский санаторий» закончены.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в подразделении минкультуры края, историкам удалось найти более тысячи предметов, рассказывающих о жизни и быте древних людей. Примечательно, что поселение эпохи раннего железного века приблизительным возрастом в 2 — 2,5 тыс лет находилось в черте современного Хабаровска, на береговой террасе реки Амур. — Деревня была открыта известным советским археологом и историком Алексеем Окладниковым в 1935 году и она представляет большой интерес для ученых, так как является многослойным памятником, отражающим целый ряд эпох истории заселения и освоения Приамурья человеком, — отметили в центре по охране и использованию памятников культуры. Работы на раскопках проводились с мая по июль 2017 года, под двухметровым слоем грунта историки смогли найти более тысячи предметов — фрагменты керамических сосудов, каменные отщепы, тесла и топоры, костяные проколки и орнаментиры, зернотерки, грузила и многое другое. Для более точной датировки памятника из древних очагов взяты пробы угля, что позволит учёным провести радиоуглеродный анализ.

Напомним, в летнем сезоне археологам предстоит провести раскопки на местах других поселений древних людей, наиболее многообещающее городище в Хабаровском районе историки начнут исследовать уже через неделю.

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