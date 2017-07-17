В Челябинске 3 троллейбуса меняют маршруты
В Металлургическом районе Челябинска закрыто движение троллейбусов:№ 7, № 14 и № 15 изменят маршруты.
В Металлургическом районе Челябинска закрыто движение троллейбусов:№ 7, № 14 и № 15 изменят маршруты.
Решение связано с проведением различных ремонтных работ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
По улице Шоссе Металлургов укладывают асфальт, а в районе перекрестка улиц Мира и Румянцева строят канализационный коллектор. Движение общественного транспорта в обычном режиме планируют восстановить сегодня, 17 июля, к 20:00.