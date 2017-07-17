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07:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске 3 троллейбуса меняют маршруты

В Металлургическом районе Челябинска закрыто движение троллейбусов:№ 7, № 14 и № 15 изменят маршруты.

Решение связано с проведением различных ремонтных работ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По улице Шоссе Металлургов укладывают асфальт, а в районе перекрестка улиц Мира и Румянцева строят канализационный коллектор. Движение общественного транспорта в обычном режиме планируют восстановить сегодня, 17 июля, к 20:00.

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