Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения

Источник: РИА "Новости"

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Поправки были разработаны Министерством транспорта, уточнили в правительстве. Введены новые дорожные знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации «Экологический класс транспортного средства», говорится в сообщении.

В ПДД также введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах, пояснили в кабмине.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака “Остановка запрещена” распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта», отмечается в сообщении.

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Кроме того, постановлением вносятся изменениями в движение велосипедистов — разрешается движение по тротуару или пешеходной дорожке при сопровождении взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет, говорится в сообщении. Также в ПДД включили словосочетание «трамвайные пути», добавили в правительстве.