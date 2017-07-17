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08:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Грант в 2 млн рублей выделили на исследования ученых-химиков Иркутского госуниверситета

Проект направлен на решение одной из фундаментальных проблем катализа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Грант Российского научного фонда в размере 2 млн рублей выделен на проект молодого иркутского ученого — сотрудника лаборатории катализа НИИ нефте— и углехимического синтеза Иркутского госуниверситета Татьяны Стеренчук «Разработка нового типа нанокатализаторов гидрирования для экологически чистого производства химических продуктов». Проект направлен на решение одной из фундаментальных проблем катализа — разработку технологии получения катализаторов нового поколения на основе фосфидов переходных металлов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

Конкурс проводился по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

«Интерес мирового научного сообщества к этому классу потенциальных катализаторов гидропроцессов возник относительно недавно — c начала 21 века. Связан он с новыми более жесткими требованиями к охране окружающей среды и экологической безопасности, согласно которым требуются катализаторы, способные эффективно очищать нефть от содержащих азот и серу примесей и стабильно работать в течение длительного времени, — отметила доктор химических наук, заведующая лабораторией катализа НИИНУС ИГУ Людмила Белых.

Между тем, еще в 1980—1990-х годах на кафедре физической и коллоидной химии ИГУ были получены нанокатализаторы, частицы которых содержали фосфиды палладия. Исследования по этой теме проводились под руководством профессора Федора Шмидта. Позднее, в 2005 году в качестве источника фосфора он предложил применять известный белый фосфор, что позволило сделать качественный рывок вперед, поскольку существенно упростило получение этих химических веществ, ускоряющих реакцию.

«В рамках выполнения работ по гранту нами планируется применить нанокатализаторы на основе фосфидов палладия в химическом процессе, важном как с научной, так и с практической точки зрения — получении перекиси водорода, которая является одним из важнейших продуктов химической промышленности. Планируется исследовать свойства нового класса нанокатализаторов и предложить подходы, позволяющие осуществлять целенаправленное регулирование их свойств в процессах, необходимых для производства перекиси водорода», — сообщила Людмила Белых.

Работа имеет долгосрочную перспективу для разработки технологии получения катализаторов нового поколения, которые могут стать конкурентоспособны известным мировым аналогам.

Отметим, что в регионе также поддержано несколько проектов ученых институтов Иркутского научного центра СО РАН.

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