Жители Омска атаковали камеру контроля скорости
Под горячую руку попал и работник, устанавливающий камеру.
Под горячую руку попал и работник, устанавливающий камеру.
В омском паблике «REGIK55 ОМСК» появилась информация, что накануне вечером, 16 июля, в Октябрьском округе на улице Кирова агрессивные горожане напали на работника, устанавливающего «триногу», затем опрокинули её и скрылись. По информации подписчиков, на место происшествия приезжали сотрудники полиции.
В комментариях мнения жителей разделились. Одни читатели назвали действия мужчин преступлением, другие одобрили их поступок.