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07:20 (мск), источник: Om1.ru

Жители Омска атаковали камеру контроля скорости

Под горячую руку попал и работник, устанавливающий камеру.

В омском паблике «REGIK55 ОМСК» появилась информация, что накануне вечером, 16 июля, в Октябрьском округе на улице Кирова агрессивные горожане напали на работника, устанавливающего «триногу», затем опрокинули её и скрылись. По информации подписчиков, на место происшествия приезжали сотрудники полиции.

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В комментариях мнения жителей разделились. Одни читатели назвали действия мужчин преступлением, другие одобрили их поступок.

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