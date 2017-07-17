Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Обнародовано СМС Вороненкова, отправленное за 2 минуты до смерти
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
07:40 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье проверят качество и доступность образования и медицины

Выборочное исследование пройдет в 17 муниципалитетах.

Источник: VLADNEWS

В Приморье с 15 по 29 июля 2017 года Приморскстатом проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Наблюдение организуется в целях получения статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении указанных услуг, исследования степенью удовлетворенности населения объемом и качеством полученных услуг, а также их влияния на уровень благосостояния семей.

Выборочное наблюдение будет проводиться в городах Владивосток, Уссурийск, Находка, Арсеньев, Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Артем, Большой Камень, Партизанск, Уссурийском ГО (село Воздвиженка), а также Хасанском (поселок Славянка), Партизанском (село Владимиро-Александровское), Анучинском (село Анучино), Октябрьском (село Покровка), Хорольском (село Хороль) и Чугуевском (село Чугуевка) районах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мишка из Приморья угодил в КПЗ
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь