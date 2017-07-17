В Приморье проверят качество и доступность образования и медицины

Источник: VLADNEWS

В Приморье с 15 по 29 июля 2017 года Приморскстатом проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Наблюдение организуется в целях получения статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении указанных услуг, исследования степенью удовлетворенности населения объемом и качеством полученных услуг, а также их влияния на уровень благосостояния семей.