Африканская чума свиней пришла и в Омский район

За выходные произошла новая вспышка африканской чумы свиней. Как пояснили Om1.ru в МЧС, заболели свиньи в посёлке Ачаирский Омского района (не путать с соседним селом Ачаир). В Омском районе введён карантин.

Напомним, что в пятницу по той же причине был введён карантин в Саргатском районе.

Впервые в Омской области опаснейшая инфекция была выявлена в одном из личных подсобных хозяйств деревни Верблюжье. Примечательно, что Верблюжье и Ачаирский находятся довольно далеко друг от друга. Верблюжье — к северу от Омска вверх по течению Иртыша, Ачаирский — к югу вниз по течению.