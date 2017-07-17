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07:57 (мск), источник: Om1.ru

Африканская чума свиней пришла и в Омский район

Очередная вспышка инфекции зарегистрирована к югу от Омска — на значительном расстоянии от Саргатского района.

За выходные произошла новая вспышка африканской чумы свиней. Как пояснили Om1.ru в МЧС, заболели свиньи в посёлке Ачаирский Омского района (не путать с соседним селом Ачаир). В Омском районе введён карантин.

Напомним, что в пятницу по той же причине был введён карантин в Саргатском районе.

Впервые в Омской области опаснейшая инфекция была выявлена в одном из личных подсобных хозяйств деревни Верблюжье. Примечательно, что Верблюжье и Ачаирский находятся довольно далеко друг от друга. Верблюжье — к северу от Омска вверх по течению Иртыша, Ачаирский — к югу вниз по течению.

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