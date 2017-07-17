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07:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшую возле спортарены школьницу нашли в Хабаровске

Связь с 14-летней Алиной оборвалась на выходных.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

Пропавшую накануне Алину Шарапову оперативно нашли в Хабаровске. Связь со школьницей оборвалась на этих выходных — девочка ушла гулять и не вернулась, сообщила корр. ИА AmurMedia родственница пропавшей.

— Нашлась Алина, была у подружки. Говорит, сел мобильник, попросила позвонить телефон у прохожего, а мой номер не смогла вспомнить. Только телефон подружки и вспомнила, говорит. Сейчас вот сидим в полиции, объясняемся, — рассказала родственница девочки Юлия.

Напомним, с просьбой о помощи к интернет-общественности обратились родные пропавшей девочки. По словам обеспокоенных родных, девочка пошла гулять с друзьями и не пришла домой.

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