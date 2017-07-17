Первая школа на средства меценатов будет построена в Омской области
Бизнесмен Борис Коваленко родился в Муромцевском районе.
Бизнесмен Борис Коваленко родился в Муромцевском районе.
Лондонский бизнесмен готов выделить 200 млн рублей на строительство образовательного учреждения в райцентре Муромцево, сообщает «Радио Сибирь».
Бизнесмен Борис Коваленко родился в Муромцевском районе. Он много лет он живет в Лондоне, но реализует проекты на территории райцентра. На его средства построена библиотека, пансионат для ветеранов, мемориальный памятник и Центр развития с детским садом.
К следующему году будет возведена современная школа почти на 300 мест. В правительстве региона пообещали за счет регионального бюджета проложить для школы необходимые коммуникации.