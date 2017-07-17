В Омске в День города представят «трамвай радости»
Один из московских трамваев, переданных Омску, будет оформлен фотографиями счастливых горожан.
Один из московских трамваев, переданных Омску, будет оформлен фотографиями счастливых горожан.
Комиссией администрации города отобраны фотографии для оформления «трамвая радости», который будет представлен в День города. Один из московских трамваев, переданных городу, будет оформлен фотографиями счастливых омичей.
«Принято решение для этой акции предоставить один из трамваев, подаренных нашему городу Москвой. Они прошли через процедуру
Презентация «радостного» вагона пройдет 5 августа с 11:00 до 14:00 на трамвайном кольце улиц Лермонтова — Жукова. Ранее по городу начали ходить «Литературный трамвай» и вагон «Ожившая трамвайная история».