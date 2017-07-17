В двух районах Волгограда отключат горячую воду на полмесяца
Ограничение водоснабжения связано с плановой подготовкой коммунальщиков к зиме.
Ограничение водоснабжения связано с плановой подготовкой коммунальщиков к зиме.
Жители Центрального и Ворошиловского районов Волгограда останутся без воды с 18 до 31 июля.
Так, в Центральном районе с 18 июля подача воды будет прекращена по следующим адресам:
В Ворошиловском районе с 19 июля без воды останутся жители следующих адресов:
Кроме того, ограничение водоснабжения коснется детских садов № 30, 32, 55, 115.