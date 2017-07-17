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10:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

В двух районах Волгограда отключат горячую воду на полмесяца

Ограничение водоснабжения связано с плановой подготовкой коммунальщиков к зиме.

Источник: Reuters

Жители Центрального и Ворошиловского районов Волгограда останутся без воды с 18 до 31 июля.

Так, в Центральном районе с 18 июля подача воды будет прекращена по следующим адресам:

  • улица Комсомольская, 6;
  • улица Краснознаменская, 6, 7, 8;
  • улица Ленина, 5, 6, 11, 25;
  • проспект Ленина, 2, 2а, 5, 6;
  • улица Порт-Саида, 7а;
  • улица Советская, 3.

В Ворошиловском районе с 19 июля без воды останутся жители следующих адресов:

  • улица Ардатовская, 2;
  • улица Буханцева, 48, 50, 66;
  • улица Клубная, 13;
  • улица Чигиринская, 2.

Кроме того, ограничение водоснабжения коснется детских садов № 30, 32, 55, 115.

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