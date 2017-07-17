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07:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Предупреждение о возникновении ЧС в связи с ливнями и грозами объявлено в Нижегородской области

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе транспорта, нарушениями в ЖКХ.

Предупреждение о возникновении ЧС в связи с ливнями и грозами объявлено в Нижегородской области. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца текущего дня 17 июля местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

В этой связи специалисты ведомства объявили предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций.

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