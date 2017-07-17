Предупреждение о возникновении ЧС в связи с ливнями и грозами объявлено в Нижегородской области
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе транспорта, нарушениями в ЖКХ.
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе транспорта, нарушениями в ЖКХ.
Предупреждение о возникновении ЧС в связи с ливнями и грозами объявлено в Нижегородской области. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца текущего дня 17 июля местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни.
В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.
В этой связи специалисты ведомства объявили предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций.