Предупреждение о возникновении ЧС в связи с ливнями и грозами объявлено в Нижегородской области. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца текущего дня 17 июля местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни.