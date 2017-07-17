Всё в одном месте — школьные ярмарки пользуются спросом у хабаровчан
Торговые площадки продолжат работу до конца сентября.
Торговые площадки продолжат работу до конца сентября.
Традиционная и самая крупная школьная ярмарка уже работает возле Дома культуры Профсоюзов, на Льва Толстого, 22. Здесь развернуто около пятидесяти торговых мест, где представлен широкий ассортимент учебников, рабочих тетрадей, атласов, канцелярии, рюкзаков, школьной одежды и обуви.
В ближайшее время семь точек продажи школьных принадлежностей откроется на Центральном рынке и в павильонах рынка «Выборгский», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для родителей, которые хотят быстро подготовить ребёнка к началу нового учебного года, ярмарки — оптимальный вариант. Удобство заключается в том, что всё необходимое можно приобрести в одном месте, не тратя время на поиски, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Кирилл Соболенко. Однако цены на товары, представленные на школьных ярмарках, как правило, незначительно отличаются от средних по городу. Предприниматели, занимающие ярмарочные торговые места, проводят мониторинг ценовой политики на аналогичный товар в Хабаровске и не завышают стоимость товаров.