Всё в одном месте — школьные ярмарки пользуются спросом у хабаровчан

— Для родителей, которые хотят быстро подготовить ребёнка к началу нового учебного года, ярмарки — оптимальный вариант. Удобство заключается в том, что всё необходимое можно приобрести в одном месте, не тратя время на поиски, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Кирилл Соболенко. Однако цены на товары, представленные на школьных ярмарках, как правило, незначительно отличаются от средних по городу. Предприниматели, занимающие ярмарочные торговые места, проводят мониторинг ценовой политики на аналогичный товар в Хабаровске и не завышают стоимость товаров.