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08:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Имя нового директора НОВАТа станет известно через месяц

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что уже дал поручение найти замену покидающему свой пост Владимиру Кехману.

Имя нового директора НОВАТа станет известно через месяц, об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский, его слова передаёт «Интерфакс».

«Я поручил одновременно нашему профильному департаменту и нашей кадровой службе, в контакте с театральным сообществом, руководством Новосибирской области, самим театром подобрать и представить кандидатов», — рассказал Мединский.

Мединский также пояснил, что новый директор будет выбран «не менее чем через месяц».

Один из кандидатов на пост — главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.

Напомним, Владимир Кехман заявил, что покинет пост директора Новосибирского театра оперы и балета 13 июля.

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