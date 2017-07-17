В некоторых районах Астаны отключат электричество
Отключение электричества ожидается на ряде улиц Астаны, передает сайт столичного акимата.
Отключение электричества ожидается на ряде улиц Астаны, передает сайт столичного акимата.
В Астане продолжается проведение капитального ремонта в электросетях.
«В этой связи на некоторых улицах столицы ожидается плановое отключение электричества 17 июля», — сообщает акимат.
Свет отключат на улицах Берел, Молдагуловой, Бекетай, Атамура, Омарова, Тулебаева, Тамшалы, Жарокова, Дулатова, Жасаулы, Айнаколь, Еркосай, Ертаргын, переулке Петрова, в поселке «Промышленный» и.т.д.