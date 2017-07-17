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08:35 (мск), источник: Newtimes.kz

В некоторых районах Астаны отключат электричество

Отключение электричества ожидается на ряде улиц Астаны, передает сайт столичного акимата.

Источник: Newtimes.kz

В Астане продолжается проведение капитального ремонта в электросетях.

«В этой связи на некоторых улицах столицы ожидается плановое отключение электричества 17 июля», — сообщает акимат.

Свет отключат на улицах Берел, Молдагуловой, Бекетай, Атамура, Омарова, Тулебаева, Тамшалы, Жарокова, Дулатова, Жасаулы, Айнаколь, Еркосай, Ертаргын, переулке Петрова, в поселке «Промышленный» и.т.д.

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