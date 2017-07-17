Беспилотник ВВС США провел разведку в небе над Донбассом

В воскресенье, 16 июля, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации, передает Интерфакс.

«Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Донбасса, а также пограничными областями России», — говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15−18 тыс. метров.