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09:09 (мск), источник: 112.ua

Беспилотник ВВС США провел разведку в небе над Донбассом

Аппарат вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя.

В воскресенье, 16 июля, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации, передает Интерфакс.

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«Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Донбасса, а также пограничными областями России», — говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15−18 тыс. метров.

Дальний американский беспилотный летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. После выполнения задания на Донбассе он «ушел» из воздушного пространства Украины к северу от Молдовы, сообщили СМИ.

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