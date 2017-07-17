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08:48 (мск), источник: Nur.kz

Нецензурно расписанный Гелендваген оказался жестким розыгрышем

Нецензурная надпись, появившаяся на автомобиле Mercedes-Benz G-класса, оказалась жестким розыгрышем.

Источник: Nur.kz

О том, что это розыгрыш, рассказал молодой человек. Видео с его участием опубликовано на странице kris_p_almaty в Instagram.

«Рус, это тебе за все ответка», — сказал парень и начал писать баллоном на машине надпись.

За что молодые люди устроили такой розыгрыш водителю Гелендвагена, не сообщается.

Пользователи выразили озадаченность, каким образом отмоется краска. Однако некоторые предположили, что надпись сделана меловой краской, которая смывается после первой мойки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в Алматы на парковке аэропорта сфотографировали автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который неизвестные «украсили» неприличной надписью.

«Тварь, я беремена», — гласит надпись, сделанная с орфографической ошибкой.

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