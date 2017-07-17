Нецензурно расписанный Гелендваген оказался жестким розыгрышем
Нецензурная надпись, появившаяся на автомобиле
Нецензурная надпись, появившаяся на автомобиле
О том, что это розыгрыш, рассказал молодой человек. Видео с его участием опубликовано на странице kris_p_almaty в Instagram.
«Рус, это тебе за все ответка», — сказал парень и начал писать баллоном на машине надпись.
За что молодые люди устроили такой розыгрыш водителю Гелендвагена, не сообщается.
Пользователи выразили озадаченность, каким образом отмоется краска. Однако некоторые предположили, что надпись сделана меловой краской, которая смывается после первой мойки.
Напомним, в Алматы на парковке аэропорта сфотографировали автомобиль
«Тварь, я беремена», — гласит надпись, сделанная с орфографической ошибкой.