Нецензурно расписанный Гелендваген оказался жестким розыгрышем

Источник: Nur.kz

О том, что это розыгрыш, рассказал молодой человек. Видео с его участием опубликовано на странице kris_p_almaty в Instagram.

«Рус, это тебе за все ответка», — сказал парень и начал писать баллоном на машине надпись.

За что молодые люди устроили такой розыгрыш водителю Гелендвагена, не сообщается.

Пользователи выразили озадаченность, каким образом отмоется краска. Однако некоторые предположили, что надпись сделана меловой краской, которая смывается после первой мойки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.104575163398692% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWnutNVgwSu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Как выяснилось, это был розыгрыш! Всем было жалко Гелен, все сочувствовали хозяину авто! Рус, ты прости их) Они любя. Машину месяц будут на мойку загонять и полировать!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez Online #1ViP@kris_p_almaty?? (@kris_p_almaty) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-16T20:25:25+00:00">16 Lip, 2017 o 1:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в Алматы на парковке аэропорта сфотографировали автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который неизвестные «украсили» неприличной надписью.