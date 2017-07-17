Озерчанин заплатит 470 тыс. рублей за оставленный на спецстоянке автомобиль
Машина была задержана в декабре 2015 года, но собственник до сих пор за ней не явился.
Машина была задержана в декабре 2015 года, но собственник до сих пор за ней не явился.
Житель Озерска (ЗАТО, Челябинская область) заплатит почти 470 тыс. рублей за хранение своего автомобиля на специализированной стоянке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«В этот же день автомобиль был перемещен на специализированную стоянку для его хранения и возврата. На момент рассмотрения дела Ford
В марте 2016 года автовладельцу была направлена претензия, однако задолженность так и не была погашена, машину со спецстоянки собственник не забрал.
В сообщении горсуда отмечается, что ответчик в судебное заседание не явился, дело было рассмотрено в порядке заочного производства.
В итоге суд принял решение взыскать с хозяина машины почти 470 тыс. рублей, так как расчет долга полностью отвечает условиям закона, соответствует фактическим обстоятельствам дела и является правильным.