Доходы казахстанцев растут быстрее расходов — исследование

Источник: Informburo.kz

За последние пять лет расходы населения росли медленнее, чем доходы, сделали вывод аналитики портала ranking.kz.

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За пятилетку доходы казахстанцев в денежном выражении составили 36%, тогда как расходы увеличились на 30,5%. В результате уровень склонности к потреблению у населения снизился на 4%, а склонность к сбережению увеличилась на 4%, посчитали эксперты.

Наиболее низкий уровень трат населения отмечается в летний период. Среднемесячные траты казахстанцев за первый квартал 2017 года составили 75,3 тысячи тенге, увеличившись на 7,5%.

При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,8% в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 0,3%. В долларовом выражении номинальные денежные доходы населения за пять лет сократились почти на 40%.

15% расходов населения приходится на продовольственные товары. Согласно статданным, за полгода цены на продовольственные товары выросли на 5,1% к декабрю прошлого года. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 9,7%.

По мировой статистике, траты казахстанцев на продукты равны тем, что делают жители Алжира, Камеруна, Кении и Нигерии. При этом в США и Сингапуре эти расходы составляют лишь 6% от зарплаты.

В комитете по статистике подсчитали, что в месяц человеку требуется около 6 кг мяса и мясопродуктов. Это самый дорогой продукт в корзине казахстанцев — в среднем выходит около 10 тысяч тенге. На овощи казахстанцы тратят около 3000 тенге, фрукты — 5000 тенге, макароны и крупы обходятся в 2000 тенге в месяц.