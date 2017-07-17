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16:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться Россия

В тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска.

Источник: Criminal Sanctions Agency

По тюремному «населению» Россия занимает первое место в Европе.

Однако число заключенных в стране сокращается вслед за другими постсоветскими странами, начиная с 2000 года, говорится в обзоре Центра стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

Сажать нельзя помиловать

Обустройство тюремной системы и ее реформирование — сложный процесс, и даже развитые страны не выработали единого рецепта. Где-то людей лишают свободы чаще, где-то реже.

К примеру, в Финляндии в 1971 году за решетку отправлялись 38% осужденных за кражи и 70% — за вождение в нетрезвом виде.

В результате пенитециарных реформ в 1991 году в тюрьму сажали только 11% воров, а за пьяную езду в 1981 году за решетку отправлялось лишь 12% осужденных.

ЦСР внимательно изучил опыт Германии, Англии и Уэльса (пенитециарная система там отличается от других юрисдикций Великобритании), а также ЮАР, Финляндии и Испании.

Основные выводы исследования

  • Лишение свободы не исправляет преступника. Значительная доля вышедших на свободу снова совершает преступления и попадает за решетку;
  • Отбывшего тюремный срок человека трудно интегрировать в общество после его выхода на свободу;
  • Из предыдущего утверждения можно сделать два разных вывода. Так, с середины 1960-х в США и Великобритании старались чаще изолировать людей от общества, смирившись, что перевоспитать их все равно нельзя;
  • Власти Финляндии, наоборот, решили, что тюрьмы не помогают снизить ущерб от преступности, но можно снизить социальный ущерб от заключения, если реже отправлять преступников за решетку. Правонарушителям стали чаще назначать штрафы и условные наказания вместо реальных сроков, а последние стали короче;
  • Смягчение наказаний не привело к росту преступности;
  • Если общество требует жестко наказывать преступников, законодатели стремятся сделать наказания более суровыми, а судьи выносят более строгие приговоры. Так, например, произошло в Англии и Уэльсе. В то же время стереотипы граждан можно изменить, как это случилось в Финляндии и Испании;
  • У заключенных и их семей плохо с финансовой грамотностью и элементарными арифметическими навыками. Как правило, у этой категории населения скапливается множество долгов, и отсутствие знаний, как справиться с этой проблемой, приводит к рецидивам;
  • Опыт каждой страны уникален и сильно связан с местной культурой, поэтому реформы надо проводить очень осторожно и оглядкой на местную специфику.
Страна
Численность заключенных (на 100 тыс. человек)*
США666
Россия428
Великобритания в целом (Англия и Уэльс)363 (146)
Белоруссия
314
ЮАР
291
Израиль265
Турция254
Грузия254
Азербайджан239
Латвия
221
Казахстан
202
Польша195
Венгрия
185
Украина**167
Аргентина167
Португалия135
Испания
130
Канада
114
Франция***
101
Греция
89
Швейцария
82
Германия
76
Норвегия
74
Нидерланды
61
Финляндия
57

Где больше всего заключенных

* По данным на 2017 г. (Россия, Великобритания, Казахстан, Лавтия, Турция, Грузия, Польша, Испания, Португалия, Франция, Греция, Финляндия), 2016 г. (ЮАР, Азербайджан, Украина, Венгрия, Швейцария, Германия, Норвегия), 2015 г. (США, Израиль, Аргентина, Нидерланды), 2014 г. (Белоруссия).

** Данные по Крыму исключены из статистики, так как власти Украины не контролируют территорию полуострова.

*** В цифру включены заключенные из Монако, которые попадают во французские тюрьмы согласно договоренности между двумя странами.

Источник: World Prison Brief

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