Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться Россия

По тюремному «населению» Россия занимает первое место в Европе.
Однако число заключенных в стране сокращается вслед за другими постсоветскими странами, начиная с 2000 года, говорится в обзоре Центра стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Обустройство тюремной системы и ее реформирование — сложный процесс, и даже развитые страны не выработали единого рецепта. Где-то людей лишают свободы чаще, где-то реже.
К примеру, в Финляндии в 1971 году за решетку отправлялись 38% осужденных за кражи и 70% — за вождение в нетрезвом виде.
В результате пенитециарных реформ в 1991 году в тюрьму сажали только 11% воров, а за пьяную езду в 1981 году за решетку отправлялось лишь 12% осужденных.
ЦСР внимательно изучил опыт Германии, Англии и Уэльса (пенитециарная система там отличается от других юрисдикций Великобритании), а также ЮАР, Финляндии и Испании.
Основные выводы исследования
Где больше всего заключенных
* По данным на 2017 г. (Россия, Великобритания, Казахстан, Лавтия, Турция, Грузия, Польша, Испания, Португалия, Франция, Греция, Финляндия), 2016 г. (ЮАР, Азербайджан, Украина, Венгрия, Швейцария, Германия, Норвегия), 2015 г. (США, Израиль, Аргентина, Нидерланды), 2014 г. (Белоруссия).
** Данные по Крыму исключены из статистики, так как власти Украины не контролируют территорию полуострова.
*** В цифру включены заключенные из Монако, которые попадают во французские тюрьмы согласно договоренности между двумя странами.
Источник: World Prison Brief