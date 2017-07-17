Дождливый понедельник задаст тон всей неделе в Петрбурге

Источник: Reuters

На этой неделе главным спутником петербуржцев станет зонт. Прогноз синоптиков неутешительный — дожди затянутся на все семь дней. Специалисты главного управления МЧС по Петербургу подтверждают, что лить будет долго. Но, тем не менее, о катаклизмах речи не идет, пишет Федеральное агентство новостей.

Все будет, как обычно: серое небо, тучи и любимый петербургский дождь.

А сегодня — и вовсе кратковременный. И местами. Так что некоторым районам может повезти больше других.