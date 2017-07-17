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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Дождливый понедельник задаст тон всей неделе в Петрбурге

Воздух в городе прогреется до плюс 21 градуса.

Источник: Reuters

На этой неделе главным спутником петербуржцев станет зонт. Прогноз синоптиков неутешительный — дожди затянутся на все семь дней. Специалисты главного управления МЧС по Петербургу подтверждают, что лить будет долго. Но, тем не менее, о катаклизмах речи не идет, пишет Федеральное агентство новостей.

Все будет, как обычно: серое небо, тучи и любимый петербургский дождь.

А сегодня — и вовсе кратковременный. И местами. Так что некоторым районам может повезти больше других.

Но несмотря на осадки, в городе будет по-летнему тепло. Днем 17 июля столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла. Ночной ветер, дующий со скоростью до шести метров в секунду, к обеду разгонится до одиннадцати метров. А потому незакрепленные вещи с открытых балконов лучше все-таки убрать. Да и парковаться под деревьями не самая удачная затея.

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