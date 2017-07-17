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08:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске прозвучат сирены оповещения

Администрация города просит горожан отнеситесь с пониманием к необходимости технической проверки.

В Красноярске прозвучат сирены оповещения и информирования населения, сообщили в пресс-службе города.

Учебный сигнал горожане услышат 19 июля с 17.30 до 18.00. Для проверки будут задействованы локальные системы оповещения на городских предприятиях, жители города услышат речевое сообщение по эфирному радио- и телевизионному вещанию. Услышав учебный сигнал «Внимание всем!», никаких действий предпринимать не нужно.

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