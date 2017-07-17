В Красноярске прозвучат сирены оповещения
Администрация города просит горожан отнеситесь с пониманием к необходимости технической проверки.
Администрация города просит горожан отнеситесь с пониманием к необходимости технической проверки.
В Красноярске прозвучат сирены оповещения и информирования населения, сообщили в
Учебный сигнал горожане услышат 19 июля с 17.30 до 18.00. Для проверки будут задействованы локальные системы оповещения на городских предприятиях, жители города услышат речевое сообщение по эфирному радио- и телевизионному вещанию. Услышав учебный сигнал «Внимание всем!», никаких действий предпринимать не нужно.